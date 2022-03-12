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Услуги гостиничного комплекса

Все услуги подробно

Входит в стоимость
Открытый бассейн

Открытый круглогодичный подогреваемый бассейн со специальной детской зоной.

Входит в стоимость
Хаммам и сауна

Сауна в финском стиле и турецкий хаммам рядом с открытым бассейном.

Входит в стоимость
Пляжная зона

Муниципальный пляж в 30 метрах от отеля.

Входит в стоимость
Бесплатная экскурсия

На Красную поляну.

Входит в стоимость
Детская площадка

Огороженный безопасный детский уголок для отдыха и игр.

Уточняйте у администратора
Парковка

Круглосуточная парковка для автомобилей: крытая подземная и открытая рядом с отелем.

Оплата отдельно
Аэрарий

Благоустроенный пляжный комплекс, оборудованный шезлонгами.

Оплата отдельно
SPA центр

Специально разработанные программы расслабляющих процедур для релаксации.

Оплата отдельно
Крытый бассейн + сауна

Банный комплекс для расслабляющего отдыха и оздоровления организма.

Оплата отдельно
Экскурсии

Большой выбор экскурсий: от спокойных семейных до экстремальных.

Оплата отдельно
Рум-сервис

Авторские блюда разнообразных кухонь от шеф-повара с доставкой в номер.

Оплата отдельно
Трансфер

Встреча гостей в аэропорту или на ж/д вокзале, а также трансфер обратно по окончанию отдыха.

« ПРЕСТИЖ » реалити

Добро пожаловать в « ПРЕСТИЖ »! Подобрать для Вашего отдыха:

Апартаменты
Номера

SPA-Отель “ПРЕСТИЖ” в Сочи — это сочетание пляжного отдыха с услугами полноценного СПА-комплекса.

Всего 20 минут на такси от аэропорта вдоль морского побережья и вы в отеле на берегу моря в Сочи. Расположенный на первой береговой линии, в 30 метрах от Черного моря, гостиничный комплекс предлагает условия для полного расслабления и незабываемого отдыха. У нас доброжелательный персонал и высокое качество обслуживания. Вы получите максимальную заботу и внимание.

К услугам наших гостей:

● Корпус 1 — с номерами, доступными в летнее время: стандарт без балкона, джуниор сьют и люкс с балконами. Корпус 2 — это 280 апартаментов с балконом и потрясающим видом на море, которые можно забронировать в любое время года. В каждом номере и апартаментах есть все необходимое для комфортного проживания: кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi и другие удобства.

● Вкусное и разнообразное питание. Панорамный ресторан “PRESTIGE” порадует не только блюдами европейской, паназиатской и местной кухни, но и чудесным видом морского горизонта. В ресторане со стильным дизайном “Миндаль” предложат питание по системе шведского стола. Из бара “Кокос” принесут напитки к открытому бассейну.

● Выделенная двухуровневая пляжная зона с зонтиками и шезлонгами в 5 метрах от моря. На открытой площадке для принятия воздушных ванн, вы будете наслаждаться чистейшим морским воздухом. Отель также предлагает в аренду помещения для бизнес-мероприятий, уютный зал для свадьбы и выездной регистрации, крышу для фотосессии с головокружительной панорамой моря и гор.

Гостиничный комплекс “ПРЕСТИЖ”: роскошный отдых с бассейном и качественными SPA-процедурами

Гости комплекса могут наслаждаться не только пляжным отдыхом на берегу моря. В отеле большой выбор мест, где можно расслабиться и оздоровиться.

1. Открытый подогреваемый бассейн.
Купаться можно в любое время года. Есть отдельная детская зона. Собственный бассейн на территории отвечает всем требованиям чистоты и безопасности.

2. Крытый бассейн с финской сауной.
С 01 июня по 30 сентября в любую погоду, не выходя из отеля, можно спокойно поплавать в бассейне под крышей, а затем посидеть или полежать в сауне. Финская сауна отлично тонизирует, укрепляет здоровье и наполняет жизненными силами.

3. Хаммам.
Идеальное место для релаксации и ухода за кожей. Теплый пар, высокая влажность и комфортные лежаки из натурального камня создают расслабляющую атмосферу.

4. СПА-процедуры.
Комплексные и индивидуальные программы по уходу за телом и лицом. 10 видов СПА-программ релаксации по выгодным ценам. Техники ручного и аппаратного массажа, собранные со всего мира. Отдых и восстановление жизненных сил будут проходить одновременно.

Дополнительные услуги

Для любителей активного отдыха организуем индивидуальную или групповую экскурсию по самым известным маршрутам города Сочи, Красной Поляны и Абхазии. В летний период экскурсия на Красную поляну и в Олимпийский парк — бесплатно. Если вы впервые в Сочи или хотите попасть в отель без затрат времени на поиск транспорта, закажите трансфер. Вас встретят и привезут с комфортом. Для путешественников на машине предусмотрены парковки рядом с гостиницей.

Приезжайте, ждем вас. Наш СПА-отель “ПРЕСТИЖ” на берегу Черного моря — отличное место для комфортного, спокойного и незабываемого отдыха в Сочи.