SPA-Отель “ПРЕСТИЖ” в Сочи — это сочетание пляжного отдыха с услугами полноценного СПА-комплекса.

Всего 20 минут на такси от аэропорта вдоль морского побережья и вы в отеле на берегу моря в Сочи. Расположенный на первой береговой линии, в 30 метрах от Черного моря, гостиничный комплекс предлагает условия для полного расслабления и незабываемого отдыха. У нас доброжелательный персонал и высокое качество обслуживания. Вы получите максимальную заботу и внимание.

К услугам наших гостей:

● Корпус 1 — с номерами, доступными в летнее время: стандарт без балкона, джуниор сьют и люкс с балконами. Корпус 2 — это 280 апартаментов с балконом и потрясающим видом на море, которые можно забронировать в любое время года. В каждом номере и апартаментах есть все необходимое для комфортного проживания: кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi и другие удобства.

● Вкусное и разнообразное питание. Панорамный ресторан “PRESTIGE” порадует не только блюдами европейской, паназиатской и местной кухни, но и чудесным видом морского горизонта. В ресторане со стильным дизайном “Миндаль” предложат питание по системе шведского стола. Из бара “Кокос” принесут напитки к открытому бассейну.

● Выделенная двухуровневая пляжная зона с зонтиками и шезлонгами в 5 метрах от моря. На открытой площадке для принятия воздушных ванн, вы будете наслаждаться чистейшим морским воздухом. Отель также предлагает в аренду помещения для бизнес-мероприятий, уютный зал для свадьбы и выездной регистрации, крышу для фотосессии с головокружительной панорамой моря и гор.