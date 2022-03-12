Услуги гостиничного комплекса
SPA-Отель “ПРЕСТИЖ” в Сочи — это сочетание пляжного отдыха с услугами полноценного СПА-комплекса.
Всего 20 минут на такси от аэропорта вдоль морского побережья и вы в отеле на берегу моря в Сочи. Расположенный на первой береговой линии, в 30 метрах от Черного моря, гостиничный комплекс предлагает условия для полного расслабления и незабываемого отдыха. У нас доброжелательный персонал и высокое качество обслуживания. Вы получите максимальную заботу и внимание.
● Корпус 1 — с номерами, доступными в летнее время: стандарт без балкона, джуниор сьют и люкс с балконами. Корпус 2 — это 280 апартаментов с балконом и потрясающим видом на море, которые можно забронировать в любое время года. В каждом номере и апартаментах есть все необходимое для комфортного проживания: кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi и другие удобства.
● Вкусное и разнообразное питание. Панорамный ресторан “PRESTIGE” порадует не только блюдами европейской, паназиатской и местной кухни, но и чудесным видом морского горизонта. В ресторане со стильным дизайном “Миндаль” предложат питание по системе шведского стола. Из бара “Кокос” принесут напитки к открытому бассейну.
● Выделенная двухуровневая пляжная зона с зонтиками и шезлонгами в 5 метрах от моря. На открытой площадке для принятия воздушных ванн, вы будете наслаждаться чистейшим морским воздухом. Отель также предлагает в аренду помещения для бизнес-мероприятий, уютный зал для свадьбы и выездной регистрации, крышу для фотосессии с головокружительной панорамой моря и гор.
Гостиничный комплекс “ПРЕСТИЖ”: роскошный отдых с бассейном и качественными SPA-процедурами
Гости комплекса могут наслаждаться не только пляжным отдыхом на берегу моря. В отеле большой выбор мест, где можно расслабиться и оздоровиться.
1. Открытый подогреваемый бассейн.
Купаться можно в любое время года. Есть отдельная детская зона. Собственный бассейн на территории отвечает всем требованиям чистоты и безопасности.
2. Крытый бассейн с финской сауной.
С 01 июня по 30 сентября в любую погоду, не выходя из отеля, можно спокойно поплавать в бассейне под крышей, а затем посидеть или полежать в сауне. Финская сауна отлично тонизирует, укрепляет здоровье и наполняет жизненными силами.
3. Хаммам.
Идеальное место для релаксации и ухода за кожей. Теплый пар, высокая влажность и комфортные лежаки из натурального камня создают расслабляющую атмосферу.
4. СПА-процедуры.
Комплексные и индивидуальные программы по уходу за телом и лицом. 10 видов СПА-программ релаксации по выгодным ценам. Техники ручного и аппаратного массажа, собранные со всего мира. Отдых и восстановление жизненных сил будут проходить одновременно.
Для любителей активного отдыха организуем индивидуальную или групповую экскурсию по самым известным маршрутам города Сочи, Красной Поляны и Абхазии. В летний период экскурсия на Красную поляну и в Олимпийский парк — бесплатно. Если вы впервые в Сочи или хотите попасть в отель без затрат времени на поиск транспорта, закажите трансфер. Вас встретят и привезут с комфортом. Для путешественников на машине предусмотрены парковки рядом с гостиницей.
Приезжайте, ждем вас. Наш СПА-отель “ПРЕСТИЖ” на берегу Черного моря — отличное место для комфортного, спокойного и незабываемого отдыха в Сочи.